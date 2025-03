Motorista de caminhão perde o controle e atinge vários carros e motos em Manaus (AM) Câmeras de segurança registraram o acidente no bairro Cidade Nova Amazonas no Ar|Do R7 20/03/2025 - 14h03 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão entrou na contramão, após uma tentativa de conversão, resultando em uma colisão que envolveu cinco carros e cinco motocicletas na Zona Norte, bairro Cidade Nova (AM).

O acidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu no cruzamento da Avenida Penetração com a rua Padre João Ribeiro. Testemunhas relataram que o caminhão, possivelmente com pane mecânica, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Apesar do susto, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves. O trânsito foi liberado após três horas, causando um grande congestionamento.

A empresa responsável pelo caminhão garantiu cobrir os prejuízos materiais.