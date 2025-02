Motorista é preso com 13x mais álcool no sangue do que o permitido Marcos de Almeida Machado, de 27 anos, foi preso por dirigir embriagado e colidir com diversos carros na Avenida Ephigênio Salles, em Manaus (AM)

29/01/2025 - 14h33

