Motorista tenta subir ladeira, perde o controle por conta de óleo na pista e atinge adolescente Jovem de 16 anos foi encaminhada ao Hospital Amazonas no Ar|Do R7 18/02/2025 - 14h31 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Novo Israel, em Manaus (AM), uma condutora perdeu o controle do veículo após subir uma ladeira e atingiu uma adolescente. A motorista afirmou para a polícia que, por conta do óleo na pista, o carro começou a deslizar e desceu descontrolado de ré.

Vários estudantes transitavam no local no momento, que é próximo da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, e uma jovem de 16 anos foi atingida. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico.

A Perícia Criminal e a Polícia Militar estiveram no local e confirmaram a veracidade do depoimento da condutora.