Mulher com deficiência é encontrada rastejando em residência após abandono por familiares Polícia prendeu, por negligência, o irmão da vítima e investiga maus-tratos cometidos pela cunhada Amazonas no Ar|Do R7 08/05/2025 - 12h10 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h10 )

Uma mulher com deficiência física foi encontrada em condições degradantes, no município de Coari (AM), após denúncias de abandono e maus-tratos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma familiar impedindo a vítima de se sentar.

A Polícia Civil prendeu em flagrante o responsável legal, por abandono de incapaz, e encontrou a vítima rastejando pelo chão da residência.

A mulher que aparece no vídeo está sendo investigada e pode ser detida.