Mulher fica em coma após agressão em adega na zona leste de Manaus (AM) Três agressoras foram presas e caso é investigado pela Polícia Civil Amazonas no Ar|Do R7 12/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher está em coma após ser agredida por três outras em uma adega na zona leste de Manaus (AM). O vídeo do ataque viralizou e causou indignação. As agressoras foram presas e a polícia civil investiga o caso. A vítima luta pela vida na UTI, enquanto a principal agressora negou arrependimento nas redes sociais.