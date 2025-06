Mulher reage a agressão e mata marido com faca, em Manicoré (AM) Vítima teria desferido socos no rosto da companheira antes de ser atingido durante discussão Amazonas no Ar|Do R7 09/06/2025 - 11h54 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi presa em Manicoré (AM), após esfaquear o marido durante uma briga. Segundo a Polícia, ela teria sido agredida com socos no rosto antes de reagir com uma faca. O homem morreu ao dar entrada no hospital. A suspeita foi encaminhada à delegacia e o caso está sob investigação.