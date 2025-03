Mutirão regulariza cadastro ambiental de moradores da Zona Rural de Manaus (AM) Produtores rurais terão a oportunidade de regularizar seus cadastros e adotar práticas sustentáveis para a conservação da vegetação nativa Amazonas no Ar|Do R7 27/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h25 ) twitter

No período de 30 de março a 2 de abril, acontece um mutirão na zona rural da capital do Amazonas, para regularizar o cadastro ambiental rural.

O evento será realizado na sede da Associação Comunitária no ramal do Pau Rosa, BR-74, km 20, quando os produtores rurais terão a oportunidade de regularizar seus cadastros e adotar práticas sustentáveis para a conservação da vegetação nativa.

Mais de 450 agricultores familiares do projeto de assentamento CAR poderão resolver pendências, facilitando o acesso aos benefícios da Floresta + Amazônia.

O diretor do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) destaca a importância do mutirão, para reconhecer e valorizar pequenos produtores e criar um ambiente sustentável.

O atendimento será das 9h às 17h e é necessário levar documentação pessoal.