Operação apreende ouro do garimpo ilegal na Amazônia Exército e órgãos ambientais atuam para combater crimes ambientais na região do Pico da Neblina Amazonas no Ar|Do R7 25/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h50 )

O Exército, junto com Ibama, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Polícia Federal, iniciou uma operação em 16 de junho para combater o garimpo ilegal na Amazônia. Quatro dragas foram destruídas no estado, e no Pico da Neblina grande quantidade de ouro ilegal foi apreendida. A ação visa enfrentar esse crime persistente na região.