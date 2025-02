Operação da PF investiga grupo que revendia carros de luxo de forma ilegal Alvo da ação foi uma loja de automóveis localizada no bairro Chapada, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 17/01/2025 - 20h54 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h54 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou a Operação ‘Creditum’, em Manaus (AM), com o objetivo de combater um grupo especializado em cometer fraudes fiscais na compra de carros de luxo. O alvo da operação foi uma loja de automóveis localizada no bairro Chapada. De acordo com a polícia, o grupo investigado movimentou R$15 milhões com financiamentos fraudulentos de veículos de luxo e revendas ilegais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na capital amazonense, na cidade de Manacapuru (AM), e no estado do Rio de Janeiro. Os investigados podem responder por fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.