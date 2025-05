Operação intercepta mais de 70 kg de drogas em embarcações no Amazonas Ação prendeu suspeito transportando entorpecentes escondidos em caixas Amazonas no Ar|Do R7 20/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante operação em base fluvial no Amazonas, policiais apreenderam 84 tabletes de drogas em duas embarcações.

Em um barco, malas com peso anormal continham entorpecentes. No outro, um homem foi preso com drogas escondidas em caixa de madeira. Foram encontrados 72 quilos de maconha e 12 tabletes de skank.

O material foi encaminhado para os procedimentos legais.