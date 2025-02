Padrasto é preso por abusar sexualmente de enteada de 10 anos Caso aconteceu no bairro Coroado, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 11/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h09 ) twitter

Em Manaus (AM), no bairro Coroado, um homem foi preso por abusar sexualmente da própria enteada. Os abusos aconteciam dentro de casa, quando o homem ficava sozinho com a vítima. De acordo com a menina, de 10 anos, o criminoso ameaçava matar ela, a mãe e os irmãos caso ela contasse sobre os abusos.

Assim que soube, a mãe denunciou o companheiro para a polícia. Ele foi preso e responderá por estupro de vulnerável.