Padre leva socos de homem que invadiu igreja Caso aconteceu no bairro Praça 14, em Manaus (AM). O líder religioso, Romildo Gerardi, sofreu apenas ferimentos leves Amazonas no Ar|Do R7 22/01/2025 - 15h09 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h09 )

No bairro Praça 14, em Manaus (AM), um homem foi preso após agredir um padre. O agressor invadiu uma igreja e deu socos no líder religioso Romildo Gerardi, que estava no local. Além das agressões, o homem também ameaçou a vítima com um canivete.

O padre recebeu atendimento médico e não teve ferimentos graves. Já o suspeito foi levado para a delegacia, mas liberado logo em seguida.