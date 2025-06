Pai e filho de 2 anos são mortos em ataque a tiros Mãe está hospitalizada em estado grave e polícia investiga se crime tem ligação com o tráfico, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 23/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h07 ) twitter

Um ataque a tiros na zona leste de Manaus deixou um homem e seu filho de 2 anos mortos. A mãe da criança está internada em estado grave. O crime ocorreu no bairro Valparaíso e teria sido motivado por um envolvimento amoroso da mulher com um ex-traficante. Os criminosos fugiram. A polícia investiga a autoria e a motivação do ataque.