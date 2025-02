Pai é preso por engravidar filha de 14 anos Vizinhos denunciaram família após perceber que as crianças de 12 e 14 anos sofriam abuso do pai Amazonas no Ar|Do R7 31/01/2025 - 16h12 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende suspeito de abusar de suas filhas, de 12 e 14 anos. O caso ocorreu no município de Amaturá, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, os vizinhos perceberam e fizeram uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar. O homem, de 37 anos, chegou a engravidar a filha de 14 anos.

Diante de tanta barbaridade, a investigação ainda descobriu que a mãe sabia do ocorrido e obrigava as filhas a ficarem em silêncio e não denunciarem. Ela também responderá pelo crime de estupro de vulnerável.