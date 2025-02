Parte da orla de Parintins (AM) desaba após deslizamento de terra Incidente ocorreu na altura da Ilha de Tupinambarana Amazonas no Ar|Do R7 06/02/2025 - 15h38 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h38 ) twitter

Local turístico da cidade, a orla de Parintins possui problemas com rachaduras devido à permeabilidade do solo em contato com a correnteza.

Na altura da Ilha de Tupinambarana, um trecho deste local cedeu.

Diante disso, a prefeitura está realizando um estudo da estrutura e do solo para impermeabilizar a área, evitando a repetição dessa ocorrência.