Pastor é preso por abusar sexualmente de criança de 4 anos Crimes ocorreram de 2022 a 2024; agora com 6 anos, a menina contou para a mãe Amazonas no Ar|Do R7 31/01/2025 - 16h12 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h12 )

Um pastor foi preso por abusar sexualmente de uma menina de 4 anos. O crime ocorreu em Iranduba (AM) entre os anos de 2022 e 2024. Na época, a criança morava com a avó, pois a mãe não tinha condições financeiras para criá-la. Após o falecimento da avó, a menina voltou a morar com a mãe e teve coragem de contar sobre os abusos que sofria.

A mãe procurou a delegacia e fez a denúncia, que foi confirmada com detalhes pela criança, que atualmente tem 6 anos de idade.