Perseguição policial em Manaus termina com captura de assaltantes após tiroteio Criminosos foram presos, após roubo e perseguição; um idoso baleado foi encaminhado ao hospital Amazonas no Ar|Do R7 06/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h56 )

Uma perseguição policial em Manaus (AM), que teve início após um assalto no bairro Alvorada, terminou com a captura de três criminosos.

O crime começou quando um idoso de 65 anos foi baleado em frente a uma drogaria, e os assaltantes roubaram seu carro.

A polícia iniciou a perseguição, que terminou no conjunto Riacho Doce, onde os criminosos perderam o controle do veículo e colidiram com outro carro e uma casa.

Feridos na colisão, os assaltantes foram presos e levados para atendimento médico. A família da vítima, angustiada, acompanhou o caso na delegacia, e o veículo roubado foi recuperado.