PF apreende 6,5 toneladas de drogas e armas de guerra, em Manacapuru (AM) Operação no rio Solimões teve confronto com narcotraficantes e duas mortes confirmadas Amazonas no Ar|Do R7 03/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h16 )

Uma operação da Polícia Federal na zona rural de Manacapuru resultou na maior apreensão de drogas do ano no Amazonas, com 6,5 toneladas retiradas de circulação. Também foram encontrados fuzis, metralhadoras e lança-granadas. Dois suspeitos morreram em confronto. A ação reforça o combate ao narcotráfico na região do rio Solimões.