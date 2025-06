PMs são acusados de matar homem com transtornos mentais em Manaus (AM) Familiares da vítima contestam versão da polícia, que alega uso proporcional da força durante a abordagem Amazonas no Ar|Do R7 16/06/2025 - 12h03 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h03 ) twitter

Um homem de 48 anos com transtornos mentais foi morto, após ser agredido por policiais militares durante um evento religioso em Nova Olinda do Norte (AM). Moradores acusam os agentes de excessos, enquanto a polícia afirma que houve uso proporcional da força. A família contesta a versão e cobra justiça. Um inquérito apura a conduta dos policiais.