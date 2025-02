Polícia Civil dá fim a esquema fraudulento e apreende 14 motos Os veículos eram comprados por meio de financiamentos e revendidos com preços abaixo do praticado no mercado Amazonas no Ar|Do R7 23/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h47 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil de Boca do Acre e de Pauini, no Amazonas, deu fim a um esquema fraudulento de revenda de motos. De acordo com investigações, criminosos compravam motos por meio de financiamentos, não pagavam e revendiam os veículos por um valor bem abaixo do praticado no mercado.

Até o momento, o prejuízo é estimado em R$1 milhão. Durante a operação, 14 motos foram apreendidas e a polícia segue investigando o caso, para localizar os envolvidos.