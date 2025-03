Polícia dá detalhes sobre apreensão de quase duas toneladas de drogas em Fonte Boa (AM) Criminosos abandonam embarcação com maconha e cocaína, após troca de tiros com a polícia Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h11 ) twitter

Durante uma operação no município de Fonte Boa, no Amazonas, cerca de duas toneladas de drogas, incluindo maconha tipo skank e cocaína, foram apreendidas. A ação ocorreu após um confronto com criminosos que transportavam os entorpecentes em uma embarcação.

A Polícia Militar, em conjunto com a polícia civil e a força nacional, destacou a importância das operações integradas no combate ao narcotráfico na região do Alto Solimões.

As drogas, com destino provável à Europa e Estados Unidos, foram retiradas de circulação e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento. Essa apreensão soma-se a um total de oito toneladas de drogas confiscadas este ano, reforçando o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico na região.