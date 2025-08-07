Polícia desmonta esquema de tráfico em condomínio de luxo no Amazonas
Cinco suspeitos foram presos após denúncia sobre cheiro forte vindo de apartamento
Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas em um condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. Após denúncia sobre forte odor de entorpecentes, equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) localizaram drogas, armas e munições no local. Três dos presos já tinham antecedentes criminais por tráfico. A operação reforça o papel das denúncias anônimas no enfrentamento ao crime.