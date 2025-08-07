Logo R7.com
Polícia desmonta esquema de tráfico em condomínio de luxo no Amazonas

Cinco suspeitos foram presos após denúncia sobre cheiro forte vindo de apartamento

Amazonas no Ar|Do R7

Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas em um condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. Após denúncia sobre forte odor de entorpecentes, equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) localizaram drogas, armas e munições no local. Três dos presos já tinham antecedentes criminais por tráfico. A operação reforça o papel das denúncias anônimas no enfrentamento ao crime.

