Polícia divulga imagens de suspeitos de roubo a ônibus em Manaus (AM) Dupla rendeu passageiros da linha 358 e levou celulares durante assalto no fim de junho Amazonas no Ar|Do R7 10/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil busca dois suspeitos de roubar passageiros de um ônibus da linha 358 em Manaus (AM). O crime ocorreu em 26 de junho, quando os assaltantes renderam as vítimas e levaram celulares. Imagens foram divulgadas e a população pode ajudar com informações, com garantia de sigilo nas denúncias.