Polícia prende envolvido em assalto a ônibus e amplia ações contra quadrilhas Criminosos levaram celulares e dinheiro; imagens das câmeras foram cruciais para o flagrante Amazonas no Ar|Do R7 14/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h41 )

Um dos suspeitos de participar de um assalto a ônibus da linha 652, ocorrido em 6 de dezembro de 2024, foi preso.

No crime, os autores usaram facas para ameaçar os passageiros e roubaram celulares e dinheiro. As câmeras do veículo registraram toda a ação.

A polícia segue desarticulando quadrilhas e investiga outro roubo recente na linha 415, com imagens já divulgadas.