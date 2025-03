Preço da passagem do transporte coletivo permanece inalterado em Manaus Processo de aumento da passagem foi suspenso por 30 dias pela justiça Amazonas no Ar|Do R7 18/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h12 ) twitter

A Justiça do Amazonas decidiu suspender por 30 dias o processo de aumento da passagem do transporte coletivo em Manaus. Uma audiência abordou questões como a organização do sistema de dados dos usuários, a renovação da frota, a transparência dos dados e a segurança nos ônibus e pontos de ônibus.

Durante o período de 30 dias, será realizada uma reunião técnica para detalhar as propostas apresentadas. O preço da passagem permanece inalterado por enquanto.