Prefeitura entrega novos coletivos em meio à polêmica em Manaus (AM) Aumento da tarifa de ônibus foi suspensa por decisão judicial Amazonas no Ar|Do R7 13/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h47 )

A cidade de Manaus recebeu dezenove novos ônibus para o transporte coletivo, parte de um esforço para renovar a frota e melhorar a mobilidade urbana. Os veículos, equipados com GPS, câmeras de monitoramento e elevadores para cadeirantes, começaram a operar nesta quinta-feira.

A entrega ocorre em meio a um debate sobre o aumento da tarifa de ônibus, atualmente suspenso por decisão judicial devido a questionamentos sobre a transparência no cálculo do reajuste. A prefeitura planeja introduzir 120 novos ônibus anualmente, totalizando 480 nos próximos quatro anos, visando ter uma das frotas mais novas do Brasil. Enquanto isso, a decisão sobre o aumento tarifário aguarda julgamento, com usuários atentos às mudanças e melhorias no serviço.