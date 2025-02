PROCON destaca orientações e direitos essenciais do consumidor no período carnavalesco Operação alerta população sobre cuidados na hora das compras Amazonas no Ar|Do R7 27/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para garantir que nenhum consumidor seja lesado no período de carnaval, o PROCON do Amazonas está realizando panfletagens com orientações, destacando direitos essenciais para quem vai aproveitar a folia.

A operação, intitulada Consumidor Consciente, tem como intuito chamar atenção para alguns cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar adereços, fantasias, ingressos e até passagens de ônibus ou avião.

Os consumidores que se sentirem lesados de alguma forma, podem registrar a denúncia de forma presencial na sede do PROCON em Manaus, através do site procon.am.gov.br ou por e-mail no seguinte endereço: fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.