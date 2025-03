Procon realiza Feirão Limpa Nome para negociar débitos Dívidas com a Águas de Manaus e Amazonas Energia podem ser renegociadas Amazonas no Ar|Do R7 12/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h31 ) twitter

O Feirão Limpa Nome do Procon Amazonas oferece uma chance única para quem está endividado quitar suas dívidas com Águas de Manaus e Amazonas Energia. Com descontos que podem chegar a 90%, o evento busca reintegrar consumidores ao mercado de crédito.

O diretor Jalil Frash explica como participar e os documentos necessários. O feirão acontece na sede do Procon e na Assembleia Legislativa, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor.