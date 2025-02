Professor é assassinado em boate Alex Barbosa foi morto a tiros por Alessandro Trindade. Motivação do crime seria um suposto caso de Alex com a mulher de Alessandro Amazonas no Ar|Do R7 29/01/2025 - 14h31 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h31 ) twitter

Em Tefé (AM), um professor foi morto a tiros em uma boate. Alex Barbosa, de 29 anos, estava com os amigos no local quando entrou em uma briga com outro indivíduo, identificado como Alessandro Trindade, também de 29 anos.

Alessandro teria ido até a boate depois de descobrir que sua esposa estaria tendo um caso com Alex. No local, após um bate-boca, ele atirou contra o professor e fugiu. Alex foi atingido no peito e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O autor do crime, que já tem três passagens na polícia, ainda não foi localizado e segue foragido.