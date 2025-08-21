Reconhecimento facial auxilia polícia em prisões e recuperação de veículos em Manaus (AM) “Sistema paredão” com mais de 650 câmeras permitiu detenção de três pessoas em 24 horas Amazonas no Ar|Do R7 21/08/2025 - 10h45 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Manaus utiliza câmeras de reconhecimento facial, chamadas “sistema paredão”, para prender criminosos com mandados em aberto. Em 24 horas, três pessoas foram detidas, incluindo um procurado por tentativa de homicídio. Com mais de 650 câmeras, o sistema também auxilia na recuperação de veículos roubados, reforçando a segurança pública.