Recusa em vender casa para facção criminosa termina em assassinato, em Manacapuru (AM) Crime escancara domínio do tráfico sobre comunidades e intimidação de moradores Amazonas no Ar|Do R7 22/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi assassinada, em Manacapuru (AM), após se recusar a vender a própria casa para uso do tráfico de drogas. O crime, cometido por integrantes de uma facção criminosa, expõe a crescente influência do crime organizado na região. A Polícia Civil segue com as buscas por suspeitos e investiga a atuação da quadrilha na comunidade.