Reintegração de posse termina em incêndio e retirada de famílias em Manaus Prefeitura cadastrou moradores no Minha Casa Minha Vida e planeja novos empreendimentos Amazonas no Ar|Do R7 19/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h38 )

Em Manaus, uma ação de reintegração de posse terminou em confusão e incêndio. Moradores atearam fogo em área de mata para impedir a desocupação, mas o Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente. Após a retirada pacífica, famílias foram cadastradas no Minha Casa Minha Vida e a prefeitura planeja construir dois empreendimentos habitacionais.