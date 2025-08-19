Reintegração de posse termina em incêndio e retirada de famílias em Manaus
Prefeitura cadastrou moradores no Minha Casa Minha Vida e planeja novos empreendimentos
Em Manaus, uma ação de reintegração de posse terminou em confusão e incêndio. Moradores atearam fogo em área de mata para impedir a desocupação, mas o Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente. Após a retirada pacífica, famílias foram cadastradas no Minha Casa Minha Vida e a prefeitura planeja construir dois empreendimentos habitacionais.