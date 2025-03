Rota do tráfico de drogas pelos rios do Amazonas faz violência aumentar nas comunidades ribeirinhas Facções criminosas também usam aviões para transportar entorpecentes Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h33 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h33 ) twitter

O tráfico de drogas no Amazonas enfrenta novos desafios, com o uso crescente de aeronaves para transporte de entorpecentes vindos de países como Peru e Colômbia.

As forças de segurança têm intensificado as interceptações aéreas, mas os traficantes agora recorrem aos rios, aumentando a violência nas comunidades locais. As operações recentes resultaram na destruição de aeronaves e apreensão de drogas, mas o tráfico continua a se adaptar.

O Governo do Estado busca soluções tecnológicas e de inteligência para enfrentar o problema, enquanto o controle das fronteiras permanece uma responsabilidade federal.

O Amazonas é um ponto crítico no escoamento de drogas, exigindo ações coordenadas e investimentos em segurança.