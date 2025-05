Roubo cinematográfico: bandidos sequestram funcionários e levam carga de cigarros em Manaus (AM) Crime ousado ocorreu próximo ao Comando Geral da PM Amazonas no Ar|Do R7 15/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h48 ) twitter

Criminosos sequestraram funcionários e roubaram uma van com carga de cigarros, na zona sul de Manaus (AM), gerando prejuízo superior a R$ 80 mil. O crime ocorreu em plena luz do dia, próximo ao Comando Geral da Polícia Militar. A Polícia Civil investiga o caso e moradores cobram mais segurança na região.