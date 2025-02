Roubo de veículos no Amazonas apresenta redução histórica, em 13 anos De 2012 a 2025, a queda foi de cerca de 90% Amazonas no Ar|Do R7 18/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h26 ) twitter

O Amazonas apresentou a maior redução da série histórica de roubo de veículos dos últimos 13 anos. Entre 2012 a 2025, a queda foi de cerca de 90% e esse resultado é fruto dos investimentos do Governo do Estado na segurança pública.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, foram feitas a ampliação do policiamento, ações integradas de inteligência e também o uso da tecnologia com o sistema do paredão, com mais de 650 câmeras de monitoramento.

Esses fatores desempenharam um papel crucial na redução dos índices de criminalidade.