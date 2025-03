Sete toneladas de produtos impróprios para consumo são apreendidas em Manaus (AM) Mercadorias foram encontradas em casa na Zona Norte da capital Amazonas no Ar|Do R7 12/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma operação na Zona Norte de Manaus (AM), sete toneladas de produtos de origem animal, com validade vencida, foram apreendidas em uma residência no bairro Monte das Oliveiras. A ação ocorreu após diversas denúncias e revelou uma câmara frigorífica sem autorização, com capacidade para dez toneladas.

No local, também foi encontrada uma sala de processamento inadequada. Os produtos apreendidos serão descartados no aterro sanitário de Manaus.

Este caso, considerado a maior apreensão pela DARF, está sob investigação da delegacia especializada em crimes contra o consumidor, devido à gravidade de vender produtos vencidos, um crime contra a saúde pública que pode resultar em detenção ou multa.