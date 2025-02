Síndromes respiratórias: 7 mortes foram confirmadas em 2025 Apesar da redução se comparado com o ano passado, número ainda preocupa Amazonas no Ar|Do R7 26/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com um levantamento feito pela Fundação de Vigilância em Saúde, as síndromes respiratórias causaram 7 mortes em todo o estado do Amazonas, nos primeiros meses de 2025. Foram registrados, no total, 545 casos.

No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de quase 17% nos registros. Apesar da diminuição, o alto índice ainda preocupa.