Soldado do Exército reage a assalto e prende criminoso Durante roubo, vítima derrubou motocicleta do suspeito em Manaus Amazonas no Ar|Do R7 17/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h17 )

Um soldado do Exército de 19 anos reagiu a um assalto em Manaus, imobilizando um dos criminosos após derrubar sua motocicleta. Dois assaltantes participaram do crime, mas o celular roubado não foi recuperado porque estava com o comparsa que fugiu. A polícia investiga o caso e procura o segundo suspeito.