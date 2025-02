Suposto líder do tráfico em Manaus foi preso em São Paulo Conhecido como Anjinho do PCC, ele estava foragido há mais de 5 anos Amazonas no Ar|Do R7 06/02/2025 - 15h32 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h32 ) twitter

Operação da Polícia Civil prendeu no último dia 4 o homem conhecido como Anjinho do PCC, um dos líderes do tráfico no estado do Amazonas.

Em 2020, ele havia conseguido prisão domiciliar, alegando ter uma doença terminal e fugiu da pena.

A esposa dele também foi presa, suspeita de participar da mesma facção.