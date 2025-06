Suspeito de matar cantor de funk por ciúmes é preso, após fuga no Amazonas (AM) Polícia encontrou o homem escondido em uma embarcação, no município de Japurá

Amazonas no Ar|Do R7 04/06/2025 - 12h11 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share