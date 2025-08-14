Suspeito de roubo de celulares é preso após ação de moradores em Manaus (AM) Homem foi detido por moradores até chegada da guarda municipal e autuado em flagrante Amazonas no Ar|Do R7 14/08/2025 - 11h15 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h15 ) twitter

Um homem foi preso na zona leste de Manaus (AM) após ser acusado de furtar celulares. Populares o detiveram até a chegada da guarda municipal. Ele foi levado ao hospital e depois ao 14º Distrito Integrado de Polícia, sendo autuado em flagrante por receptação qualificada e roubo. A Polícia Civil alerta sobre riscos da justiça com as próprias mãos.