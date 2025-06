Suspeito de roubo em pastelaria é detido com drogas em casa Ação rápida da polícia resultou na prisão e na apreensão de celulares e entorpecentes Amazonas no Ar|Do R7 13/06/2025 - 12h14 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um suspeito foi preso após assaltar uma pastelaria no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus (AM). O crime, registrado por câmeras, mostra um homem que finge ser cliente, até que anuncia o assalto e rouba dois celulares. Na casa do suspeito, no bairro Tancredo Neves, a polícia encontrou drogas e aparelhos. Ele admitiu tráfico e roubo e aguarda audiência de custódia.