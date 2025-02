Suspeitos invadem pátio da Polícia Civil e roubam carros e motos Autores do crime já foram identificados Amazonas no Ar|Do R7 07/02/2025 - 15h41 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h41 ) twitter

Criminosos invadiram e roubaram diversos veículos que estavam no pátio da Polícia Civil, no bairro Tarumã, em Manaus (AM). Além disso, eles renderam o vigia que estava de guarda e roubaram os equipamentos do sistema de monitoramento do local.

Ainda não se sabe o número de veículos roubados. Suspeitos foram identificados e os veículos estão sendo localizados pelo rastreador contido neles.