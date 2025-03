Temporada de cruzeiros deve movimentar cerca de R$4 milhões no Amazonas A chegada do navio ‘Silver Ray’ em Manaus marcou o início da temporada Amazonas no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h43 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h43 ) twitter

Manaus (AM) recebeu o navio ‘Silver Ray’, marcando a primeira visita deste cruzeiro ao Amazonas. O governo do estado, por meio da ‘Amazonas Tour’, organizou uma recepção calorosa para os 1.183 turistas a bordo do navio, promovendo excursões aos principais pontos turísticos, como o Teatro Amazonas e o Encontro das Águas.

Durante a temporada de cruzeiros 2024-2025, a capital amazonense espera receber 15 navios, movimentando quase R$4 milhões na economia local.