Tentativa de assalto termina com ladrão dominado por lutador de MMA no Amazonas Criminoso foi surpreendido dentro da residência e levado ao hospital antes de ser encaminhado à polícia Amazonas no Ar|Do R7 05/05/2025 - 09h03 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h03 )

Um homem invadiu uma residência no bairro Alvorada, em Manaus (AM), e foi surpreendido pelo morador, um lutador de MMA, que o imobilizou e agrediu no momento da fuga.

A ação ocorreu enquanto o atleta estava em casa com a filha. O criminoso, conhecido na região por furtos, foi contido por moradores e levado ao hospital antes de ser encaminhado à polícia.

Moradores relatam insegurança na área, agravada pela existência de uma casa abandonada usada como fumódromo. O dono do imóvel invadido informou que vai reforçar a segurança.