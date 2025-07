Tentativa de assalto termina com suspeitos baleados por cliente de lanchonete Mães e esposas dos criminosos foram presas com celulares roubados após o crime Amazonas no Ar|Do R7 02/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h10 ) twitter

Em Manaus (AM), dois homens tentaram assaltar uma lanchonete e foram surpreendidos por um cliente armado. Eles abordaram duas mulheres para roubar celulares, mas acabaram baleados e hospitalizados. As mães e esposas dos suspeitos foram presas com os objetos roubados, e a dupla foi levada à delegacia após a alta.