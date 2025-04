Tiroteio em Manaus gera morte e ferimentos após ação de supostos policiais Incidente na zona leste reflete a crescente violência e o cansaço da população com a criminalidade Amazonas no Ar|Do R7 28/04/2025 - 09h17 (Atualizado em 28/04/2025 - 09h17 ) twitter

Um tiroteio na zona leste de Manaus (AM) envolveu quatro homens armados, supostamente policiais militares à paisana, e dois suspeitos de assaltos.

O incidente, ocorrido em uma lavanderia no bairro Grande Vitória, resultou na morte de um dos suspeitos e ferimentos graves no outro. A ação foi motivada por denúncias de assaltos na região e registrada por um morador local, com a população aplaudindo a intervenção.

A Polícia Civil investiga o caso para entender a motivação do crime, enquanto a comunidade manifesta cansaço com a criminalidade e a impunidade na área.