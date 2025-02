Trabalhador morre esmagado por pedras de mármore no Novo Aleixo Liam Campelo, de 27 anos, trabalhava por uma empresa terceirizada, quando foi atingido pelas pedras durante um descarregamento Amazonas no Ar|Do R7 04/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h07 ) twitter

Nesta segunda-feira (03), um homem morreu após ser esmagado por pedras de mármore, enquanto trabalhava. Liam Campelo, de 27 anos, descarregava as pedras em uma loja localizada no setor Novo Aleixo, em Manaus (AM), quando foi atingido por pelo menos 6 delas. Segundo testemunhas, o trabalhador terceirizado estava descarregando o material sozinho no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção do corpo do local e a ação demorou mais de 1h30. Uma investigação da Polícia Científica irá apontar o que causou a tragédia.