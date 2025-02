Traficantes morrem após FAB abater avião com drogas Aeronave vinda da Venezuela entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro e foi interceptada Amazonas no Ar|Do R7 13/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois traficantes morreram após a Força Aérea Brasileira (FAB) abater uma aeronave carregada com drogas no Amazonas. O avião, que vinha da Venezuela, entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro e foi interceptado pela FAB.

A operação resultou na morte dos dois traficantes a bordo, em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil.