Três dias de incêndio: bombeiros mantêm combate às chamas em fábricas de veículos no Amazonas Atualização aponta que situação está controlada, mas trabalho de rescaldo ainda deve durar mais dois dias Amazonas no Ar|Do R7 07/08/2025 - 11h03 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h03 )

Incêndio de grandes proporções chega ao terceiro dia no Distrito Industrial de Manaus, atingindo duas fábricas. Equipes dos bombeiros atuam para conter as chamas e evitar novos focos. Uma funcionária grávida foi hospitalizada, mas está fora de risco. A situação é considerada controlada, com previsão de mais dois dias de rescaldo.