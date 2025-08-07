Logo R7.com
Três dias de incêndio: bombeiros mantêm combate às chamas em fábricas de veículos no Amazonas

Atualização aponta que situação está controlada, mas trabalho de rescaldo ainda deve durar mais dois dias

Amazonas no Ar|Do R7

Incêndio de grandes proporções chega ao terceiro dia no Distrito Industrial de Manaus, atingindo duas fábricas. Equipes dos bombeiros atuam para conter as chamas e evitar novos focos. Uma funcionária grávida foi hospitalizada, mas está fora de risco. A situação é considerada controlada, com previsão de mais dois dias de rescaldo.

