Três dias de incêndio: bombeiros mantêm combate às chamas em fábricas de veículos no Amazonas
Atualização aponta que situação está controlada, mas trabalho de rescaldo ainda deve durar mais dois dias
Incêndio de grandes proporções chega ao terceiro dia no Distrito Industrial de Manaus, atingindo duas fábricas. Equipes dos bombeiros atuam para conter as chamas e evitar novos focos. Uma funcionária grávida foi hospitalizada, mas está fora de risco. A situação é considerada controlada, com previsão de mais dois dias de rescaldo.